Fisco apreende €3,2 milhões de euros em numerário em processos crime (além de 605 contas bancárias)

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) no âmbito de processos de investigação criminal, confiscou no ano passado mais de 3,2 milhões de euros em numerário e apreendeu 605 contas bancárias. São operações que “assumem um grau especial de complexidade, envolvendo esquemas de fraude, com dispersão territorial dentro do território nacional, e na maior parte dos casos também com ligações a países da União Europeia ou países terceiros, muitos deles designados de ‘offshore’, estando em causa a investigação de centenas de sujeitos passivos, singulares e coletivos”, contextualiza o Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras do ano passado que o Governo acaba de disponibilizar, esta segunda-feira, dia 3, no site da Assembleia da República.