Carga fiscal elevada torna as “empresas menos competitivas, mais endividadas e com salários mais baixos”, aponta estudo

“Países como Portugal, com taxas de tributação elevadas, tendem a ter empresas menos competitivas, mais endividadas e com salários mais baixos”, além das consequências ao nível da estrutura de capitais das empresas ou do tipo de investimento que o país consegue captar. A conclusão, resumida, está contida num estudo do economista Carlos Alves, que é também professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, para a Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, da qual é vice-presidente do Conselho Coordenador. O trabalho, intitulado “Reflexão sobre as implicações concorrenciais da elevada carga tributária sobre o rendimento das empresas”, é uma porta aberta a novas investigações, aponta Carlos Alves.