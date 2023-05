Offshores: Ministério Público põe um ponto final ao caso do ‘apagão fiscal’

O Ministério Público (MP) recusou o pedido de reabertura do inquérito ao caso do ‘apagão fiscal’ feito pela antiga eurodeputada Ana Gomes, soube o Expresso. O MP rejeitou o recurso hierárquico que a militante do PS fez à decisão de arquivamento do processo, assinada pela magistrada Helena Almeida, num despacho de março deste ano.

Helena Almeida havia concluído que não houve intervenção humana na falha de transmissão para o Fisco dos dados bancários relativos a transferências para paraísos fiscais. E ilibou, também, de qualquer responsabilidade Paulo Núncio, que foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, no Governo de coligação CDS/PSD.

Ana Gomes constituiu-se assistente no processo nascido, em 2017, de uma denúncia do ex-secretário de Estado Fernando Rocha Andrade (falecido em 2022), no primeiro Governo de António Costa, na altura da ‘geringonça’. Para a socialista persistiam dúvidas e suspeitas, que encaminhou para o MP.