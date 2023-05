IRS: Fisco já devolveu 1,8 mil milhões de euros aos contribuintes

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já reembolsou perto de 1800 milhões de euros até terça-feira, dia 16 de maio, no âmbito da campanha do IRS relativo aos rendimentos de 2022.

Segundo um comunicado do Ministério das Finanças, desde 1 de abril até ao início da semana os contribuintes entregaram quase 3,9 milhões de declarações Modelo 3.

“Destas, cerca de 38% foram submetidas através do IRS automático (preenchimento automático dos dados da declaração por parte da AT, através das informações comunicadas às Finanças e confirmadas pelos contribuintes) e 62% submetidas de forma manual”, indica a nota das Finanças.

Do total de declarações entregues, cerca de 2,9 milhões já foram liquidadas, das quais mais de 1,8 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes, num montante total próximo dos 1800 milhões de euros, que foram devolvidos às famílias.

É ainda dito que até ao dia 16 de maio “tinham sido processados cerca de 16.000 reembolsos a mais do que em igual período do ano anterior”. Paralelamente, foram emitidas cerca de 315 mil notas de cobrança, sendo as restantes nulas, ou seja, não existe reembolso ou nota de cobrança.

O IRS pode ser entregue até 30 de junho e o Ministério das Finanças lembra que os contribuintes podem, “em qualquer momento, recorrer aos vários canais de atendimento da AT, nomeadamente o e-balcão ou o Centro de Atendimento Telefónico (217 206 707)”.

Caso pretenda deslocar-se até um serviço de Finanças para atendimento presencial deve fazer o agendamento através do Portal das Finanças ou pelo telefone.