Reembolsos do IRS começam a chegar esta quinta-feira à carteira dos portugueses

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já começou a pagar os reembolsos relativos às primeiras declarações de IRS entregues. Esta quinta-feira alguns contribuintes já terão na sua conta o dinheiro referente a este reembolso, segundo uma nota divulgada pelo Ministério das Finanças.

A campanha, que se iniciou a 1 de abril deste ano e se refere aos rendimentos auferidos em 2022, “está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos”, indica o Ministério. Os contribuintes têm até 30 de junho para entregar a sua declaração.

Até às 18h de quarta-feira tinham já sido submetidas, segundo o Fisco, mais de 1,7 milhões de declarações de IRS, sendo que 46% foram submetidas através do IRS automático.

“Os contribuintes que pretendam podem recorrer aos vários canais de atendimento da AT, nomeadamente o e-balcão ou o Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707). É também possível recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento prévio ser feito através do Portal das Finanças ou pelos canais telefónicos”, refere, por fim, a nota do gabinete de Fernando Medina.