Negócios com a Finlândia e a Suécia prejudicados por falta de acordos fiscais

Portugal deixou de ter convenções para evitar a dupla tributação (CDT) com a Finlândia e a Suécia e isso está a prejudicar a atividade comercial internacional das empresas que trabalham estes mercados.

As embaixadas da Finlândia e da Suécia, a Câmara de Comércio Luso-Sueca (CLS) e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) confirmam as dificuldades vividas pelas firmas que têm trocas comerciais entre Portugal e os dois países. Por sua vez, o Governo garante que “Portugal está a envidar esforços para a conclusão das negociações bilaterais em curso” com a vista a novos acordos fiscais, mas as embaixadas da Finlândia e da Suécia garantem ao Expresso que não existem negociações.