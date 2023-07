Dez dicas para obter mais fundos europeus

No âmbito do velho quadro comunitário Portugal 2020 — que arrancou em 2014 e termina no final de 2023 — foi aprovado um montante recorde de €9,2 mil milhões de apoios diretos e indiretos às empresas para alavancar investimentos superiores a €16,6 mil milhões no país.

As contas são da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C), que coordena a aplicação dos fundos comunitários em Portugal (ver tabela). Acima de €6 mil milhões somam-se os tradicionais incentivos à inovação, à investigação e à internacio­nalização. Abaixo dos €300 milhões ficam os instrumentos financeiros (apoios mais sofisticados do que os habi­tuais subsídios ou empréstimos) que efetivamente chegaram às empresas. Juntam-se os extraor­dinários apoios à tesouraria durante a crise pandémica, as ajudas à contratação (incluindo recursos altamente qualificados) e demais medidas dinamizadas por associações empresariais ou entidades públicas em prol das empresas.