PRR: programa Capital Participativo Açores promete juros mais baixos às empresas da região

O Governo dos Açores arranca esta segunda-feira com o programa Capital Participativo Açores, um instrumento financeiro inédito no país, baseado no regime jurídico de empréstimos participativos, que promete juros mais baixos às empresas da região. Em causa está uma remuneração a taxa fixa, a variar entre 1,5% e 3%, em função do rating atribuído ao candidato.

Este programa foi desenhado no âmbito da componente do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) dedicada a recapitalizar o sistema empresarial dos Açores em colaboração com o Banco Português de Fomento e a banca de retalho que distribuirá os fundos pelas empresas.

Os fundos são disponibilizados através do FCEA – Fundo de Capitalização das Empresas dos Açores, que irá concentrar a verba de 125 milhões de euros prevista para esta medida.

Em março, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, já avançara ao Expresso a pretensão de reunir, no mesmo instrumento, as vantagens de capital próprio e de capital alheio.

Agora avança com um exemplo concreto para explicar aos pequenos e médios empresários as vantagens do Capital Participativo Açores face à dívida bancária tradicional.

No âmbito do Capital Participativo Açores, o empresário pode beneficiar de um empréstimo até 200 mil euros, com maturidade até 30/06/2031, beneficiando de uma taxa fixa entre 1,5% e 3%, sem comissões e taxas adicionais. O reembolso do capital é na maturidade, sendo as prestações mensais só de juros. Reconhecido como capital próprio no balanço da empresa, contribui positivamente para os rácios de solvabilidade.

Tratando-se de dívida bancária tradicional, o montante e a maturidade são decididos individualmente para cada empresa, com custos superiores a 5% considerando os juros, comissões e encargos adicionais. O reembolso de capital deve ser efetuado ao longo da vida do empréstimo, elevando a prestação mensal. Reconhecido como passivo da empresa, contribui negativamente para a situação contabilística.

Como funcionará

O aviso a lançar esta segunda-feira dará início à primeira fase do processo, em que será feita a credenciação dos bancos junto do Banco Português de Fomento para serem distribuidores do produto. Estes bancos serão depois os responsáveis pela implementação dos procedimentos necessários para o recebimento das candidaturas através da sua rede de balcões, a instrução dos processos junto do Banco Português de Fomento, sua validação e assinatura dos contratos.

Os bancos têm até 28 de agosto para a credenciação que os habilita à distribuição do produto através da sua rede de balcões.

Concluída esta primeira fase, os empresários poderão dirigir-se ao balcão da sua escolha.

As instituições de crédito devem então proceder à cobrança periódica do juro e da sua transferência para o FCEA, bem como à recolha da informação periódica definida no contrato de empréstimo.

Só no caso de a devolução do capital não ser assegurada pela empresa, até ao fim da maturidade, é que o FCEA converterá o montante devido em capital social da empresa, intervindo na gestão da mesma com vista à sua viabilização, em moldes semelhantes à participação das sociedades de capital de risco nas suas participadas.