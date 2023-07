Meia centena de Agendas Mobilizadoras e Verdes já estão contratualizadas

Meia centena de Agendas Mobilizadoras e Verdes, investimentos apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), já estão contratualizadas, num investimento total de 7,7 mil milhões de euros, anunciou o Governo esta quinta-feira, 6 de julho.

As 50 Agendas Mobilizadoras do PRR para a Inovação Empresarial, entre um total de 53, significam um investimento de 7,7 mil milhões de euros provenientes na maioria de fundos europeus, com fundos já aprovados na ordem dos 2,7 mil milhões de euros.

Destas 50, 30 dizem respeito a Agendas Mobilizadoras e 20 Agendas Verdes. As restantes três estão “a aguardar conclusão de procedimentos de notificação e negociação”, segundo comunicado do Ministério da Economia e do Mar, no dia em que foram alvo de uma sessão de apresentação e de assinatura dos contratos em Ílhavo (Aveiro).

Com pagamentos aprovados estão “36 Agendas, 23 Agendas Mobilizadoras e 13 Agendas Verdes, estando pagos, respetivamente, 239 milhões de euros e 145 milhões de euros a estes projetos”, na sua maioria focados nos polos industriais de Setúbal, Sines e Matosinhos, com outros investimentos distribuídos por outras regiões do País.

“Encontram-se envolvidas nestes projetos 1247 entidades, das quais 941 são empresas e 60% pequenas e médias empresas (588); 119 entidades do sistema de investigação e inovação; 87 associações empresariais e gestoras de clusters; 41 entidades da Administração Pública (comunidades intermunicipais, municípios, institutos, direções-gerais, forças armadas, empresas públicas, centros de turismo regionais, centros hospitalares, escolas profissionais); e 88 outros parceiros”, detalha o comunicado do Ministério liderado por António Costa Silva.

Em Ílhavo apresentaram-se igualmente, nesta sessão pública, “os desenvolvimentos e evolução das Agendas do Espaço New Space Portugal e AI Fights Space Debris, projetos com relevante impacto para a indústria aeroespacial portuguesa, e dos desafios aos quais pretendem dar resposta", refere a nota de imprensa.

“As Agendas Mobilizadoras ou Agendas Verdes para a Inovação Empresarial visam consolidar e expandir sinergias entre o tecido empresarial e o sistema científico e tecnológico em Portugal (…) [para] contribuir de forma efetiva para a alteração do perfil de especialização da economia portuguesa, para o aumento das exportações de bens e serviços, para o incremento do investimento em I&D e para a redução das emissões de CO2 [dióxido de carbono]", explica o mesmo comunicado.