PRR: grandes consórcios já podem pedir mais dinheiro ao IAPMEI, além de adiantamentos

O Ministério da Economia informou, esta segunda feira, que o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, já tem disponível a nova plataforma de acesso ao formulário de pedido de pagamento das despesas executadas no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O acesso ao formulário é feito através da Consola IAPMEI Incentivos PRR, podendo ser consultado o Guia de Apoio ao Preenchimento do Formulário de Pedido de Pagamento

Os consórcios empresariais podem agora preparar os pedidos de pagamento a submeter após a apresentação dos relatórios de progresso trimestrais, os quais reportam a realização física dos projetos e permitem o respetivo acompanhamento.

No âmbito do PRR, foram aprovadas 53 Agendas de Inovação Empresarial em áreas tão distintas quanto os setores da Energia, Tecnologia de produção e Indústrias de produto, Tecnologia de Informação e Comunicação, Tecnologia de Produção e Indústrias de Processo, Matérias-primas e materiais, Automóvel, Aeronáutica e Espaço, Transporte Mobilidade e Logística, Saúde, Agroalimentar e Florestas.

A Estrutura de Missão Recuperar Portugal informou, a semana passada, terem sido adiantados 343 milhões de euros no âmbito das Agendas de Inovação Empresarial do PRR. Estes pagamentos respeitam a 35 consórcios, que representam 814 empresas, 385 entidades do sistema científico ou associativo e 35 entidades públicas.