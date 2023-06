PME ucranianas já podem concorrer aos fundos europeus na área da propriedade intelectual

A Comissão Europeia anunciou, esta segunda-feira, que as pequenas e médias empresas (PME) ucranianas têm a oportunidade de se candidatar a financiamento através do Fundo para as PME Ideas Powered for Business 2023.

O Fundo para as PME é uma iniciativa da Comissão Europeia implementada pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). Em causa estão subsídios que podem ser investidos na proteção da sua propriedade intelectual.

No início deste ano, foi alcançado um acordo entre a Comissão Europeia e a Ucrânia, que permitiu a esta última participar nas atividades financiadas pela União Europeia ao abrigo do Programa a favor do Mercado Único.

Segundo a Comissão Europeia, o acordo apoia as empresas da Ucrânia, facilitando-lhes o acesso aos mercados e proporcionando um ambiente empresarial favorável, um crescimento sustentável e a internacionalização. Esta nova iniciativa, baseada no referido acordo, abre vias para uma maior colaboração e crescimento económico.