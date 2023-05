Ministro da Economia diz que Portugal vai conseguir executar PRR

O ministro da Economia e do Mar assumiu, esta sexta-feira que Portugal "vai conseguir executar" o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), desvalorizando o facto de o Governo ter falhado o prazo para entregar a reprogramação do PRR a Bruxelas.

"A reprogramação [do PRR] é um processo de negociação com a Comissão Europeia. Não tem interferência direta na execução do PRR. O PRR são 16,3 mil milhões de euros, já estão alocados cerca de 12,8 mil milhões em termos de aprovações, portanto, os projetos que estão alocados, e a execução, os pagamentos aos beneficiários, intermédios e finais, já atingiram os 1800 milhões. Vamos na casa dos 11, 12%", declarou António Costa Silva aos jornalistas, em Guimarães, à margem da 1.ª edição dos Encontros da Economia.

Segundo o jornal ECO, o Governo comprometeu-se em apresentar formalmente "até ao final de abril" o exercício de reprogramação do PRR, sendo esta a data aconselhada.

"Penso que nós vamos conseguir executar o PRR. O país tem uma boa tradição de execução dos fundos europeus. Evidentemente que aqui a preocupação é com os fundos europeus - o máximo que executamos até hoje é da ordem dos 2500, 3000 milhões de euros por ano -, nós vamos ter mais do dobro", lembrou o ministro da Economia.

O governante destacou iniciativas, como os Encontros de Economia, para ajudar a agilizar todo o processo.

"E é por isso que iniciativas como esta dos Encontros da Economia são importantes para trazer os nossos organismos, em contacto com os operadores, estar no terreno, ver os problemas que existem, solucionar esses problemas, desenvolver ações e acelerar a execução de todos os problemas", salientou o ministro da economia.

Organizada pelo Banco Português de Fomento, sob o mote principal "Indústria 4.0 e os desafios da internacionalização", arrancou hoje em Guimarães, no distrito de Braga, a 1.ª edição dos Encontros da Economia.

Segundo a organização, a sessão debate o tema da indústria que vive uma transformação que impacta nos processos produtivos e nos modelos de negócio, salientando que esta transformação é impulsionada por diversas tecnologias, nomeadamente a robótica avançada, virtualização, automação, impressão 3D, inteligência artificial, internet das coisas, big data, advanced analytics e cloud computing.