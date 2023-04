Governo negoceia todos os grandes apoios do PRR às empresas até junho

O secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, conta fechar até junho as negociações do envelope de €3 mil milhões de apoios aos 53 consórcios empresariais vencedores do maior concurso de sempre da história dos fundos europeus: as Agendas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a Inovação Empresarial.

Este é um passo fundamental para acelerar a chegada do dinheiro do PRR às empresas. Neste momento estão contratualizados €2,3 mil milhões de apoios a 43 agendas. Assinado o contrato, podem receber um adiantamento até 23% mal reúnam as necessárias declarações de saúde financeira dos membros do consórcio.