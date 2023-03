Portugal Ventures abre candidaturas para investir até 10 milhões de euros em empresas de turismo

A Portugal Ventures abriu o período de candidaturas para a primeira edição da “Call Turismo +Crescimento”, que irá financiar empresas que reforcem a competitividade do setor do turismo com entre 150 mil euros e 1,5 milhões de euros por projeto.

A chamada tem uma dotação de 10 milhões de euros e as candidaturas decorrem até 30 de abril.

A chamada, em parceria com o Turismo de Portugal e o Nest - Centro de Inovação para o Turismo, visa “investir em projetos/empresas de turismo que contribuam para reforço da competitividade da oferta turística do país, que melhorem a experiência do turista em Portugal e/ou que promovam a eficiência das empresas do setor”, esclarece a entidade de capital de risco do Banco Português de Fomento, em comunicado.



Os projetos elegíveis são “operações de capitalização de empresas indutoras de crescimento da atividade turística, através de projetos de expansão, internacionalização ou de melhoria da competitividade e que já tenham iniciado a produção/comercialização dos seus produtos/serviços”.

Estão ainda abrangidas “operações de build up [apoio à expansão da empresa] com o objetivo de mitigar a atomização do setor, mediante processos de fusão e consolidação de empresas, através de modelos de intervenção que permitam, numa lógica de capital de risco, agregar funções de back-office (financeira, compras, gestão de recursos humanos) e de criação de sinergias comerciais, ainda que com graus de autonomia de negócio relevante”.

“Serão privilegiados os projetos envolvidos no Programa Empresas Turismo 360º e que contribuam para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), apresentando soluções que promovam a desmaterialização de processos e serviços, reciclagem, reutilização e redução de resíduos, integração de energias limpas, eficiência energética, eficiência hídrica, mobilidade inteligente, bem como os localizados nos territórios de baixa densidade”, acrescenta o comunicado.

“Após a avaliação de todos os projetos, caso não seja possível esgotar a dotação para esta call, em setembro reabre uma nova edição da call Turismo+Crescimento”, avança a Portugal Ventures.