Costa Silva quer acelerar PRR: “É contratar universidades para ajudar”

A contratação de universidades pode ser uma solução para acelerar a análise das candidaturas das empresas aos fundos europeus. “A avaliação das candidaturas é às vezes um pesadelo”, reconhece o ministro da Economia, António Costa Silva, que tutela os organismos responsáveis pela análise da maioria das candidaturas aos incentivos empresariais do Portugal 2020 ou do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “Quando se está a contar com 100 ou 200 candidaturas e aparecem 700 ou mil, é extraordinário enquanto resposta do tecido produtivo.” O problema, diz, é depois avaliar todos estes projetos em tempo útil. “Devemos ter uma avaliação muito mais rápida e uma execução dos pagamentos também muito mais rápida.” A solução? “É fazer outsourcing”, defende. “É isso que já estamos a fazer na área da descarbonização e noutras áreas. É contratar universidades para ajudarem, equipas para avaliarem as propostas, professores, peritos… É isto que eu penso que é o caminho.” E admite externalizar a análise das candidaturas “daquilo que for necessário e quando a instituição considere que não tem os recursos devidos”. O ministro prefere universidades a consultoras. “Não gosto de envolver aqui as consultoras, porque depois o sistema pode ficar enviesado. As consultoras têm o seu trabalho, é importante, mas noutro contexto.” Recorde-se que no arranque do Portugal 2020 instituições como o IAPMEI ou a AICEP recorreram a consultoras para ajudar na análise das candidaturas, situação que gerou críticas devido ao potencial conflito de interesses.

