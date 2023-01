Ministro da Economia quer pagar mais de €700 milhões do PRR

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva — que gere os apoios à inovação, descarbonização, digitalização e capitalização das empresas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) —, escusa-se a avançar com uma meta específica para os pagamentos destes fundos europeus em 2023.

Mas não descarta superar a meta já proposta pelo presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR. “O PRR deve ter ambição de pagar €700 milhões às empresas até final de 2023”, defendeu Pedro Dominguinhos numa recente entrevista ao Expresso.