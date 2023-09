Depois de ano e meio sempre a aumentar, a subida das taxas Euribor está, tudo o indica, a terminar. Em agosto, a média mensal da taxa a 12 meses recuou pela primeira vez desde dezembro de 2021, e estabilizou no caso da taxa a seis meses. Na Euribor a três meses ainda subiu, mas os contratos de futuros sinalizam que os aumentos terminam até dezembro e serão residuais. São boas notícias para as famílias portuguesas com empréstimos para comprar casa, com fim à vista no agravamento das prestações. Mas podem demorar alguns meses a fazer-se sentir.

Depois de anos em território negativo, com mínimos históricos em dezembro de 2021, as taxas Euribor começaram a subir no início de 2022, numa escalada contínua até este verão, que as levou a atingir os níveis mais altos desde novembro de 2008. Muito por causa do endurecimento da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), para combater a inflação.