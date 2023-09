Grandes bancos ainda têm depósitos a dar taxas de juro zero

Os gestores da banca nacional têm vindo a garantir que estão a elevar os juros nos depósitos, há números que mostram a demora nesse movimento, e os preçários revelam também que, entre os grandes do sector, há ainda taxas de zero ou muito próximas de zero para novas aplicações. Além disso, olhando para toda a carteira de depósitos a clientes particulares (onde estão os produtos subscritos anteriormente), a remuneração média ainda nem sequer chega a 1% de juro.

Mesmo excluindo os depósitos à ordem, que historicamente não remuneram, há novos depósitos a prazo que nada (ou quase nada) dão aos seus titulares, como comprova a consulta aos preçários disponibilizados e que estão todos atualizados ao mês de agosto.