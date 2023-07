Quer subscrever certificados de aforro? Já pode agendar ida aos CTT

Se pretende iniciar um investimento em certificados de aforro, tem de ir a um balcão CTT para abrir uma conta, mas agora já é possível fazer o agendamento online, no site dos Correios.

“Agora já é possível agendar online a subscrição dos certificados de aforro e dos Certificados do Tesouro Poupança Valor numa Loja CTT”, lê-se na nota divulgada pela empresa esta quinta-feira.

Segundo os CTT, “basta preencher o formulário e indicar a loja, o dia e o período horário mais conveniente para subscrever ou abrir uma conta aforro”. Pode também submeter logo toda a documentação necessária, para o processo ser mais fácil. Depois, será contactado para completar o agendamento.

A ida à loja é apenas necessária para a abertura da conta. Depois os reforços podem ser feitos digitalmente, no site próprio para o efeito.

Os certificados de aforro e os certificados do tesouro poupança valor são um produto de financiamento do Estado. Os primeiros têm-se tornado particularmente procurados no último ano devido à subida dos juros, que ajudaram a um aumento do retorno para aqueles que decidiram colocar as suas poupanças neste produto.

Até ao final de maio, esteve disponível a série E dos certificados de aforro, com uma taxa máxima de 3,5% (que vigorava desde março). Nesse mês as subscrições líquidas ultrapassaram os 2,2 mil milhões de euros.

Com a dívida do Estado a ser pressionada pelo juro associado a este produto, o Governo suspendeu a série E e criou a série F, em vigor desde o início de junho, cujo juro máximo é apenas de 2,5%. Até ao momento, ainda não se sabe quanto é que os portugueses colocaram, em junho, na nova série de certificados.