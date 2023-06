Ainda não recebeu o apoio ao arrendamento? Deco recomenda paciência (por agora)

Se ainda não recebeu o apoio ao arrendamento - que começou, segundo o Governo, a ser pago a 30 de maio com retroativos a janeiro - a recomendação da associação de defesa do consumidor Deco é para ter paciência e esperar até dia 20 de junho, a data limite definida pelo Executivo para receber o subsídio. Desde o final do mês de maio que a organização de defesa do consumidor está a receber um dilúvio de contactos sobre habitação. Dos últimos dias de maio até à semana passada foram mais de mil contactos de cidadãos com dúvidas e queixas relacionadas com o tema, avançou a Deco ao Expresso.