Certificados de Aforro brilham menos, mas ainda ofuscam depósitos

Os últimos meses têm sido de ouro para os Certificados de Aforro. Não só para os que estavam em comercialização, que logo à partida começam com um juro de 3,5%, como para os antigos, que também têm visto essa remuneração indexada à Euribor a abrilhantar estas aplicações. Há séries antigas que dão juros superiores a 5%, graças à junção dos prémios de permanência. Mas o brilho deste produto para os novos subscritores vai agora abrandar, por decisão do Governo, e as alternativas atrativas são reduzidas, sobretudo para quem tem pouco para investir, e, quando as há, enfrentam comissões. E a inflação, embora a baixar, continua a ser superior.

Por decisão do Ministério das Finanças, a taxa de juro base máxima da nova série dos Certificados de Aforro (série F) baixa dos 3,5% da anterior série (E) — que já tinham sido atingidos — para 2,5%. A remuneração dos certificados subscritos a partir desta semana fica praticamente no patamar onde se encontrava em novembro do ano passado. Mesmo assim, vieram fortes críticas dos partidos, acusando o Governo de ceder à pressão da banca.