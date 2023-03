Bancos ainda negoceiam créditos bonificados: ajuda demorará pelo menos um mês

Os bancos ainda estão a negociar com o Governo como é que vão fazer chegar aos seus clientes a bonificação dos juros nos créditos à habitação. Por enquanto, ainda há muita incerteza no sector em relação a este regime, que já está em vigor, com os pedidos de adesão a poderem ser feitos, mas ainda sem efeitos práticos. Aliás, a ajuda ainda deverá demorar a chegar pelo menos mais um mês.