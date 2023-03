Cidadãos estrangeiros explicam crescimento de 47% nas novas contas de serviços mínimos bancários

No final de 2022 os bancos tinham 187 325 contas de serviços mínimos bancários (SMB): foram abertas mais 42 432, o que representou um aumento de 25% face ao número total em 2021.

Dados do Banco de Portugal dão nota de que 53% das novas contas resultaram “da conversão de uma conta de depósitos à ordem já existente”.

Em 2022 as contas de SMB foram maioritariamente abertas por clientes com idades entre os 25 e os 45 anos e sobretudo por mulheres, ao contrário do que se verificou em 2021.

Recorde-se que “a conta de SMB é uma conta de depósito à ordem que permite ao titular aceder a serviços bancários essenciais a custo reduzido”, lembra o supervisor.

Novas contas refletem deslocados ucranianos

“O maior peso das novas contas é explicado, sobretudo, pela adesão à conta de SMB de cidadãos ucranianos deslocados, o que também se refletiu numa alteração do perfil médio dos novos titulares" destas contas.

O Banco de Portugal sublinha que “a percentagem de contas de SMB constituídas pela abertura de novas contas no sistema bancário aumentou de 26%, em 2021, para 47% em 2022”, sendo a esmagadora maioria explicada por cidadãos estrangeiros.

O supervisor liderado por Mário Centeno sublinha que, em 2022, cerca de 42% das novas contas de SMB foram constituídas por pessoas com idade inferior a 45 anos (32% em 2021) e 56,1% dessas contas foram subscritas por mulheres (em 2021 eram 51%).

“Em 2022, o Banco de Portugal e o Alto Comissariado para as Migrações promoveram a divulgação da conta de SMB com o propósito de facilitar a inclusão financeira das populações migrantes”.

Mais de metade das contas foram convertidas

Das 42 432 novas contas de SMB constituídas em 2022, 53% (22 464) resultaram da conversão de uma conta de depósitos à ordem já existente na instituição e 19 968, ou seja 47%, resultaram da abertura de novas contas no sistema bancário.

Na nota divulgada pelo Banco de Portugal é dito que no ano passado foram fechadas 5 513 contas, 86% das quais a pedido do cliente.

Já as instituições fecharam 788 contas por sua iniciativa, tendo os principais motivos sido “a detenção pelo titular de outras contas de depósito à ordem (50%) ou a inexistência de movimentos na conta nos últimos 24 meses (17%)”.

76% das contas têm apenas um titular

A esmagadora maioria das contas - 76% - tem apenas um titular. Destas, dá nota o supervisor da banca, “5% eram detidas por pessoas que tinham outras contas de depósito à ordem, por serem contitulares de pessoas com mais de 65 anos ou grau de invalidez igual ou superior a 60%”.

A maior parte dos titulares destas contas criadas para incluir pessoas mais vulneráveis “continuava a não ter outros produtos bancários na mesma instituição”.

A conta se serviços mínimos bancários (SMB) inclui “a disponibilização de um cartão de débito e o acesso ao homebanking, a realização de levantamentos ao balcão, débitos diretos, transferências intrabancárias nacionais e 24 transferências para outros bancos, através do homebanking”.

Inclui ainda “a possibilidade de realização de cinco transferências, por cada mês, com o limite de 30 euros por operação, através de aplicações de pagamento operadas por terceiros, como é o caso do MBWay”.