A nostalgia e a emoção: o que está por trás da ‘febre’ Barbie

Já antes de estrear, as expectativas de que iria ser um fenómeno andavam ‘no ar’. Mas as expectativas foram superadas. Uma maré de cor-de-rosa invadiu as salas de cinema após a estreia de Barbie, da realizadora Greta Gerwig, que entretanto se tornou o filme da Warner Bros. mais rentável de sempre, ultrapassando o filme Harry Potter e os Talismãs da Morte: Parte 2. O mundo entrou em êxtase e as parcerias com várias marcas foram muitas. Mas como funciona este mundo de franchising? E o que explica o fenómeno?