Na segunda-feira, durante a apresentação de resultados da Altice, o presidente executivo e acionista maioritário da Altice, Patrick Drahi, prometeu que iria esclarecer todo o envolvimento recente de Armando Pereira na empresa. Esta terça-feira, 8 de agosto, numa conferência telefónica com os obrigacionistas da Altice France, avançou mais alguns detalhes: o antigo sócio português de Drahi ocupou a vice-liderança do negócio francês de telecomunicações entre 2017 e 2019, e foi consultor do novo presidente executivo até julho deste ano.