Altice inicia limpeza a fornecedores: mais de 100 empresas tinham ligações a Armando Pereira e a outros suspeitos

Patrick Drahi, dono da Altice, revelou que a investigação da polícia portuguesa identificou mais de 100 empresas de várias jurisdições - mas a maioria delas portuguesa - com ligações a Armando Pereira ou a outros suspeitos de usarem intermediários através dos quais sobrefaturavam a compra de bens e serviços a fornecedores da Altice. Algumas já foram identificadas e viram as relações suspensas, outras continuam a ser desconhecidas do grupo.