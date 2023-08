"Chocado" com as investigações em Portugal, Drahi assegura que Armando Pereira deixou de ser acionista da Altice em 2005

Traçando uma linha de separação face à presença do acionista português na Altice Internacional, o patrão do grupo afirma que Armando Pereira só se juntou à operadora de telecomunicações em 2003, com um pequeno investimento de 1%. Saiu em 2005 e tem agora uma presença de cerca 20% no "interesse económico pessoal" de Drahi