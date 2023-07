Lucro dos CTT no primeiro semestre dispara 79%

Os CTT obtiveram na primeira metade deste ano um lucro de 26 milhões de euros, mais 79% do que o resultado alcançado em igual período de 2022, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas dos CTT até junho ascenderam a 480,4 milhões de euros, crescendo 7,6% em termos homólogos, enquanto os gastos operacionais avançaram apenas 1,1%, para 400,3 milhões de euros.

Isso permitiu à empresa de correios melhorar o seu EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações), que cresceu 58,7%, para 80,1 milhões de euros.

De acordo com o comunicado de resultados, as receitas do primeiro semestre cresceram à boleia dos serviços financeiros, cuja faturação disparou 91,4% e contribuiu com mais 22,1 milhões de euros face ao ano passado. Mas também a área de Expresso e Encomendas apresentou um crescimento de 15,2%, acompanhada pelo Banco CTT, cujas receitas subiram 20,5% face ao primeiro semestre do ano passado.

Todavia, a área tradicional do negócio dos CTT, de distribuição de correio, sofreu uma quebra de 7,7% nas receitas do primeiro semestre, para os 222,9 milhões de euros. Essa descida está influenciada por fatores não recorrentes que impulsionaram as receitas em 2022.