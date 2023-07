Lucro da Volkswagen cai 20% no primeiro semestre

O fabricante automóvel Volkswagen revelou, esta quinta-feira, que registou um lucro de 8,5 mil milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, menos 20% do que o contabilizado em igual período de 2022 (10,6 mil milhões).

Segundo comunicado divulgado pela empresa, as receitas do grupo Volkswagen atingiram os 156,2 mil milhões de euros, mais 18,2% que no primeiro semestre do ano passado.

O resultado operacional, por sua vez, caiu mais de 11%, para 11,8 mil milhões de euros, situando-se a margem operacional em 7,3%.

Ao longo do primeiro semestre foram entregues 4,4 milhões de veículos em todo o mundo das marcas do grupo e foram produzidos 4,6 milhões.

Do total de carros entregues, 2,4 milhões pertencem à marca própria (comerciais e não comerciais), 907 mil à Audi, 432 mil à Skoda e 261 mil à Seat. Entre as marcas de luxo o grupo entregou 167 mil carros Porsche, 7 mil Bentley e 5,3 mil Lamborghini.

A Europa é o principal destino dos veículos do grupo, tendo vendido quase 2 milhões de veículos no continente.

Em comunicado, a empresa refere ainda que continua a acelerar a sua estratégia de eletrificação, com os veículos elétricos a representarem já 7,4% do total de entregas entre janeiro e junho (5,6% no período homólogo).

Para o total do ano, o grupo automóvel espera que as vendas cresçam entre 10% e 15% e prevê um resultado operacional de cerca de 4 mil milhões de euros.