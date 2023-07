Lucro da Stellantis cresce 37% nos primeiros seis meses do ano

O grupo Stellantis (que resultou da aliança entre a Fiat e a PSA, que detinha marcas como a Peugeot e Citroën) anunciou, esta quarta-feira, que obteve um lucro de 10,9 mil milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 37% que no mesmo período de 2022.

A empresa alcançou receitas de 98,4 mil milhões de euros no período em análise, um aumento de 12% em relação ao período homólogo e “principalmente devido a maiores remessas”, segundo o comunicado divulgado esta quarta-feira.

O grupo automóvel refere que as vendas globais de carros elétricos e de veículos de baixas emissões aumentaram 24% e 28%, respetivamente, entre janeiro e junho, face ao mesmo período do ano passado, para 169 mil unidades e 315 mil unidades.

Aliás, segundo a empresa liderada pelo português Carlos Tavares, o grupo ficou em terceiro lugar nas vendas gerais de veículos elétricos na Europa e em segundo lugar no mercado norte-americano no que se refere às vendas de veículos com baixas emissões.

A empresa refere, por fim, que recomprou 700 milhões de euros em ações ao longo do primeiro semestre, e espera concluir o anunciado programa de recompra de ações de 1,5 mil milhões de euros antes do final de 2023.