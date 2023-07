Lucro da Navigator no primeiro semestre recua 15%

A Navigator obteve no primeiro semestre um lucro de 137 milhões de euros, menos 15% do que os cerca de 162 milhões de euros do mesmo período do ano passado, revelou esta sexta-feira a produtora de pasta e papel, em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Apesar do recuo, foi o segundo melhor resultado alcançado pela empresa num primeiro semestre do ano.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 26,6% em termos homólogos, para 253 milhões de euros, refletindo uma quebra nas vendas de 14%, para 979,5 milhões de euros.

Na primeira metade do ano o investimento do grupo saltou de 34,3 para 112,6 milhões de euros (62% dos quais na área da sustentabilidade), e a dívida líquida teve também uma subida, de 520,6 para 572,5 milhões de euros, mostra o comunicado de resultados enviado à CMVM.

Mercado em correção

A Navigator sublinha que “depois de um ano de 2022 marcado por uma anormal escassez de oferta papeleira na Europa, sobretudo na primeira metade do ano, com consequente volume anormal de encomendas, a normalização das condições de mercado condicionou fortemente o sector no primeiro semestre de 2023”.

De acordo com a empresa, assistiu-se a uma “continuação do processo lento de redução dos stocks acumulados em toda a cadeia de distribuição, ao longo do ano transato”.

“Este desequilíbrio afetou significativamente a procura em todos os segmentos de papel, à exceção do segmento de tissue [área que abrange produtos como o papel higiénico]. Condicionado pelo atual contexto de abrandamento económico, o processo de destocking está a demorar mais do que o antecipado”, acrescenta a Navigator.

Se no papel de impressão a Navigator reportou um recuo de 5% das vendas (sendo a quebra ainda mais acentuada noutros produtos), no papel tissue, pelo contrário, houve um aumento das vendas de 20% em termos homólogos, o que se conjugou também com um aumento dos respetivos preços.