Media Capital avança com proposta de compra da Cofina Media que avalia a empresa em €80 milhões

A Media Capital formalizou uma oferta de aquisição da Cofina Media, dona do “Correio da Manhã” e da CM TV, entre outros órgãos de comunicação social, que avalia a empresa do grupo Cofina em 80 milhões de euros, de acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quinta-feira.

O grupo proprietário da TVI confirma assim que entra na guerra pelo controlo da Cofina Media, oferecendo mais 5 milhões de euros do que a proposta recebida a 1 de julho pela Cofina por alguns quadros e acionistas do grupo e em relação à qual há, desde aquela data, um prazo de 60 dias para uma tomada de decisão.