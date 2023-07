BP prevê ter 100 pontos de carregamento rápido em Portugal até ao final do ano

A BP inaugurou, esta quinta-feira, o primeiro ponto de carregamento ultrarrápido da marca em Portugal, localizado em Barcarena (Oeiras), e até ao final deste ano prevê ter 100 pontos de carregamento rápido e ultrarrápido no país, segundo um comunicado que a empresa divulgou esta quinta-feira.

Os pontos de carregamento são da marca BP Pulse, criada pelo grupo para o desenvolvimento e operação de infraestruturas de carregamento elétrico.

Em todo o mundo a marca já conta com 22 mil pontos de carregamento rápidos.

Segundo a nota divulgada esta quinta-feira, “o objetivo da empresa é consolidar a sua presença em território nacional a par de uma estratégia de evolução na mobilidade elétrica, através da disponibilização de soluções de carregamento público rápido e ultrarrápido, ambicionando 1000 pontos de carregamento até 2025 e 2000 até 2030”.

Os carregadores são compatíveis com veículos 100% elétricos “equipados com um sistema de carregamento CCS ou CHAdeMO” e “permitem uma autonomia de até cerca de 150 quilómetros” em dez minutos de carregamento - mas também depende do modelo do carro.

“A transição energética da BP em Portugal passa pela evolução da mobilidade elétrica e pela expansão da nossa rede de pontos de carregamento de veículos. Esta é a marca própria da BP que complementa as parcerias que já estão a ser implementadas no país” afirma, citada na nota, Sílvia Barata, presidente executiva da BP Portugal.

Em Portugal, a BP já conta com 30 pontos de carregamento, em parceria com a EDP, mas os novos serão da marca própria e de carregamento rápido ou ultrarrápido.