Operação Picoas: João Zúquete, administrador da Altice Portugal com a área do património, pediu suspensão de funções

Depois de Alexandre Fonseca pedir a suspensão das funções de presidente do Conselho de administração da Altice USA, foi a vez de o administrador da Altice Portugal responsável pela área da venda de património também o fazer.

João Zúquete pediu a suspensão de funções, o que foi aceite pela Altice Portugal, sabe o Expresso.

André Figueiredo e três pessoas do departamento vendas

Além daquele administrador, André Figueiredo, chefe de gabinete de Alexandre Fonseca, foi suspenso de funções. O antigo chefe de gabinete de José Sócrates trabalha com Alexandre Fonseca na área da comunicação e era um elemento relevante na relação da Altice com as autarquias.

E há mais três pessoas ligadas ao departamento de compras que viram as suas funções suspensas. Mas ao que o Expresso apurou não são diretores.



João Zúquete é um quadro histórico da Altice Portugal. Tal como Alexandre Fonseca, veio da Cabovisão, o primeiro negócio da Altice em Portugal. Discreto, tem sido uma espécie de braço direito de Fonseca. E é tido como um homem de confiança de Armando Pereira, que lhe tinha delegado poder para atuar em seu nome.

João Zúquete entrou da Altice logo desde o início, em 2015. È membro da comissão executiva, chamada Comex. Além de ser responsável pelo património tinha também a seu cargo os recursos humanos.

