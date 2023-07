Lucros da PepsiCo. aumentam 92% no segundo trimestre

Os lucros da PepsiCo aumentaram 92% no segundo trimestre para os 2748 milhões de dólares (cerca de 2467 milhões de euros ao câmbio atual), graças ao aumento pronunciado dos preços.

No trimestre homólogo, a PepsiCo reportara um lucro de 1429 milhões de dólares (1283 milhões de euros), impactado negativamente em 1400 milhões de dólares (1257 milhões de euros) relativos à saída do mercado russo na sequência da invasão da Ucrânia por Moscovo.

No segundo trimestre da PepsiCo - que compreende as 12 semanas com fim a 17 de junho - as receitas aumentaram 10,4% para os 22.322 milhões de dólares (20.040 milhões de euros). Há um ano, as receitas cifraram-se nos 20.225 milhões de dólares (18.157 milhões de euros).

Este crescimento da faturação deveu-se à subida dos preços, tendo-se registado uma queda dos volumes vendidos na maior parte das geografias globais, reportou a empresa produtora de aperitivos e de refrigerantes.

A empresa reviu em alta as suas expectativas para o ano, prevendo agora alcançar em 2023 um crescimento de 10% das receitas orgânicas e de 12% nos lucros já descontados do efeito cambial. Antes, as PepsiCo. previa crescimentos de 8% e 9%, respetivamente.