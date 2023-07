Media Capital diz que continua a querer comprar a Cofina

A Media Capital diz que não desiste de comprar a Cofina. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo proprietário da TVI e da CNN Portugal refere que “mantém o interesse na aquisição de 100% do capital social da Cofina Media”.

E avança mesmo com uma sugestão: “assume o compromisso de participar no processo de alienação do referido ativo que venha a ser promovido pela Cofina, SGPS, S.A., organizado em modelo de leilão ou outro, e desde que pautado por regras objetivas e transparentes, mediante a apresentação de uma proposta que atribui à Cofina Media, S.A. um enterprise value superior a 75 milhões de euros”.

É a resposta da empresa liderada por Mário Ferreira à proposta avançada por um grupo de quadros da Cofina, entre os quais Luís Santana e Ana Dias, administrador da Cofina Media, e que avalia a proprietária do Correio da Manhã, CM TV, Record, Negócios e Sábado, entre outros, em 75 milhões de euros.

A Cofina confirmou ter recebido a proposta dos quadros a 30 de junho e pediu um prazo de pelo menos 60 dias para a analisar.

A Media Capital não diz no comunicado se e quando vai apresentar alguma proposta de compra no atual contexto de análise da proposta de compra apresentada pelos quadros.

Por volta das 14h, as ações da Cofina estavam a subir 16,4%.