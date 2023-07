Sonae vende participação no negócio de artigos desportivos ao grupo JD e encaixa €300 milhões

A Sonae SGPS vai vender a participação de 30% que tem no capital da Iberian Sports Retail Group (ISRG), que atua no negócio do retalho de artigos desportivos, com marcas como a Sport Zone, Sprinter e JD. Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae informou que a venda dessa posição irá gerar um encaixe de 300 milhões de euros.

Com esta venda a Sonae irá registar nas suas contas uma mais-valia de cerca de 175 milhões de euros. O valor da operação terá implícito um múltiplo de 9 vezes o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) da ISRG.

O anúncio da venda ocorre depois de em maio a Sonae ter comunicado ao mercado que o grupo, a britânica JD e ainda a Balaiko Firaja Invest haviam decidido desfazer a sua aliança na ISRG, criada há cinco anos. Mas na altura do anúncio era ainda incerto se seriam a Sonae (30%) e a Balaiko (20%) a comprar a posição da JD (50%) ou o inverso.

Agora o futuro da ISRG ficou definido: a JD ficará com a totalidade da retalhista, saindo a Sonae e a Balaiko do capital.

Embora a transação ainda esteja dependente da aprovação formal dos acionistas da JD, que deve acontecer em assembleia geral em setembro, a Sonae espera que o negócio seja concluído antes do final do corrente ano.

No seu comunicado à CMVM a Sonae informa que “esta transação não terá impacto no volume de negócios nem no EBITDA subjacente consolidados da Sonae, uma vez que a ISRG é consolidada através do método da equivalência patrimonial nas contas do grupo”.

“Nos 12 meses findos a 31 de março de 2023, a contribuição da ISRG para o EBITDA consolidado da Sonae (pelo método da equivalência patrimonial) ascendeu a 20 milhões de euros”, esclarece ainda a empresa portuguesa.

No comunicado a Sonae sublinha ainda a “extraordinária história de criação de valor desta parceria desde a sua criação em 2018” e agradece “à equipa de gestão e a todos os colaboradores da ISRG pelo seu inexcedível empenho e compromisso com o desenvolvimento e crescimento sustentável da empresa”.