Revisores Oficiais de Contas de 11 concelhos sujeitos a controlos de qualidade

Já é conhecida a lista dos revisores oficiais de contas que este ano serão sujeitos ao Controlo de Qualidade. Ao todo, serão escrutinadas 33 sociedades, sobretudo de média dimensão, de 11 concelhos do país, na sua maioria de Lisboa para cima. O sorteio realizado esta quinta-feira, na Assembleia da República, aconteceu num contexto de tensão política, com as ordens profissionais a baterem-se contra alterações legislativas que forçam a criação de órgãos disciplinares com pessoas externas à profissão.

No comunicado enviado às redações, a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) lembra que, todos os anos, se realiza um sorteio público em que são sorteados cerca de 20% de sociedades e revisores a serem objeto de controlo de qualidade. Este ano as 33 sociedades que saíram da tômbola estão sobretudo do rio Tejo para cima. Lisboa (13) e Porto (9) concentram o maior número de selecionados, dada a maior concentração de profissionais, seguindo-se os concelhos de Aveiro (3), Braga, Viseu, Guarda, Trofa, Covilhã, Santarém, Coimbra e Faro, com uma sociedade cada. A esmagadora maioria das sociedades são de média dimensão, havendo apenas uma grande, segundo dados detalhados ao Expresso pela OROC.