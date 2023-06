Cofina confirma ter recebido oferta de compra da Cofina Media que avalia a empresa em €75 milhões

A Cofina SGPS revelou esta sexta-feira ter recebido uma oferta de aquisição da sua subsidiária Cofina Media (dona do Correio da Manhã, CMTV, Record, Jornal de Negócios e Sábado), que avalia a empresa de comunicação social em 75 milhões de euros.

A oferta, apresentada numa versão inicial a 27 de junho e numa versão revista a 28 de junho, foi subscrita por Ana Dias e Luís Santana (ambos administradores da Cofina Media) e por Octávio Ribeiro, e a eles se juntará um grupo de investidores, explica a Cofina SGPS em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Cofina não identifica esses investidores, mas o Jornal Económico e o Eco avançaram esta sexta-feira que entre eles está o futebolista Cristiano Ronaldo, que poderá adquirir uma posição de até 30% na empresa de comunicação social.

“Na presente data, a Cofina encontra-se numa fase preliminar de avaliação da proposta e do preço oferecido, tendo já comunicado aos proponentes que o prazo de cinco dias úteis por estes proposto para decisão da Cofina revela-se insuficiente”, indica o grupo português.

A Cofina solicitou ao grupo de investidores um prazo de 60 dias, que possa ser prorrogado “na medida do necessário”.

As notícias do envolvimento de Cristiano Ronaldo no grupo de investidores interessados na Cofina Media levou a CMVM a suspender as ações da Cofina, aguardando um esclarecimento público do grupo, o que agora aconteceu.