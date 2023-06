CMVM suspende negociação das ações da Cofina

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou a suspensão da negociação das ações da Cofina, grupo de media que detém o ‘Correio da Manhã’, CMTV, Jornal de Negócios e Record, entre outros meios de comunicação social.

A suspensão ocorreu às 11h01 e, segundo comunicado do regulador, aguarda-se a “divulgação de informação relevante ao mercado”.

Esta sexta-feira os jornais Eco e Jornal Económico noticiaram que o futebolista Cristiano Ronaldo poderá tornar-se acionista da Cofina. O Jornal Económico adianta que Ronaldo ficará com 20% a 30% do capital da Cofina Media, no quadro de reorganização da estrutura de controlo da empresa de comunicação social, na qual entrarão outros investidores.

De acordo com o mesmo jornal, a Livrefluxo, que já detém 12% da Cofina, deverá continuar no capital da empresa, segundo indicou Mário Leite da Silva, antigo administrador dos negócios de Isabel dos Santos, e que desde o final do ano passado integra a administração da Livrefluxo.

A mudança acionista na Cofina poderá concretizar-se com um management buyout (MBO), operação na qual quadros de gestão de uma empresa adquirem parte do seu capital. Esse MBO será liderado, no caso da Cofina, por Luís Santana e outros quadros da Cofina.

O jornal digital Eco, por seu turno, refere que a proposta formal, prevendo a entrada de Ronaldo no capital, “ainda não foi apresentada aos atuais acionistas da Cofina, nomeadamente Paulo Fernandes, mas está na fase final de conclusão”.