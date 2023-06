Semapa faz emissão de dívida de 100 milhões de euros

O grupo Semapa realizou uma nova emissão de dívida, com um empréstimo obrigacionista no valor de 100 milhões de euros, informou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira.

O comunicado refere que se trata de um empréstimo a sete anos, que vence em junho de 2030, e que foi emitido por subscrição particular, tendo a operação sido coordenada pela Caixa Banco de Investimento, do grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Sem detalhar o juro associado a estes novos títulos, a Semapa indica que o empréstimo “tem em vista o prolongamento da maturidade da sua dívida financeira”.

De acordo com o relatório e contas do primeiro trimestre da Semapa, no final de março a dívida do grupo era de 765 milhões de euros, menos 3,7% do que um ano antes.

A Semapa opera em várias áreas, como a indústria da pasta e papel (com a Navigator), e a do cimento (Secil), tendo ainda negócios no setor do ambiente.

No corrente mês de junho o grupo comunicou ao mercado a compra da fabricante portuguesa de quadros para bicicletas elétricas Triangle's, uma empresa que no ano passado faturou 36,7 milhões de euros, na sua maior parte através de exportações.