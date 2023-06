Maior fundo de pensões da Austrália suspende relações com a PwC, depois de escândalo sobre informações confidenciais

A fuga de informação fiscal com origem na PwC australiana está a fazer com que vários clientes de peso no país estejam a reavaliar as suas relações com a consultora. O fundo de pensões AustralianSuper, com 3 milhões de associados, é um deles. Segundo o Financial Times desta sexta-feira, 2 de junho, o fundo anunciou que iria reavaliar este ano o contrato de auditoria que tem com a PwC depois do escândalo.

Quadros australianos da consultora reconheceram ter divulgado internamente informações confidenciais, transmitidas em reuniões com as Finanças locais, sobre novas medidas de evasão fiscal em estudo pelo governo de Camberra. As informações serviram para ganhar vantagem competitiva face às concorrentes na angariação de novos contratos.

“A AustralianSuper manifesta a sua preocupação com as notícias recentes sobre a PwC e, em consequência, congelou quaisquer novos contratos com a PwC”, segundo um porta-voz do fundo de pensões citado pelo jornal britânico. O fundo, só em 2022, contratou serviços à consultora na ordem dos 1,2 milhões de euros.

A PwC está a proceder a uma investigação interna, cujas conclusões serão divulgadas em setembro, não se sabendo ainda a identidade dos consultores que usaram as informações e que empresas beneficiaram delas.

O governo australiano denunciou a PwC às autoridades e suspendeu quaisquer relações entre entidades estatais e a consultora. Os gestores da PwC australiana irão responder na próxima semana a questões dos senadores australianos sobre a fuga de informação.

A consultora, depois de o escândalo ter rebentado em maio, já suspendeu nove quadros dirigentes da empresa.

A PwC é parte de um grupo de quatro consultoras conhecidas como “Big Four”, que dominam o mercado global de auditoria empresarial.