Ibersol passa de prejuízo a lucro de quase 425.000 euros até março

A Ibersol registou 424.833 euros de lucro no primeiro trimestre, o que compara com um prejuízo de 1,7 milhões de euros apurado em igual período de 2022, segundo comunicado esta quarta-feira ao mercado.

Segundo a informação remetida à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), nos primeiros três meses deste ano, o volume de negócios da empresa "ascendeu a 89,6 milhões de euros, tendo superado por 46% os 61,5 milhões de euros registados no período homólogo de 2022, com mais 6% de restaurantes operados diretamente".

Por sua vez, entre janeiro e março, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se em 12,7 milhões de euros, mais 75% face ao período homólogo.

Nos primeiros três meses do ano, as vendas da restauração representaram 86,8 milhões de euros, abaixo dos 104,4 milhões de euros de 2022.

A empresa referiu que este segmento "evidenciou uma vez mais um ritmo de crescimento acentuado, diretamente relacionado com o aumento da mobilidade de passageiros nos aeroportos onde o grupo opera restaurantes concessionados".

Neste período, os gastos e perdas financeiras situaram-se em 2,4 milhões de euros, uma subida de 800.000 euros face ao primeiro trimestre de 2022.

Parte destes gastos e perdas corresponde aos juros com locações no valor de 1,6 milhões de euros, quando no primeiro trimestre de 2022 tinha sido de 900.000 euros.

Até março, o investimento total do grupo foi de 3,4 milhões de euros, "essencialmente na expansão da KFC".

No final do primeiro trimestre, a dívida líquida da Ibersol estava em 47 milhões de euros.

"À data de hoje, enfrentamos ainda um contexto de incertezas, com uma aparente alteração nos hábitos de consumo das famílias, que passaram a valorizar e/ou compensar mais os momentos de lazer após a pandemia, o que poderá permitir minimizar o impacto da manutenção da inflação e das taxas de juro elevadas no consumo privado", apontou.

O grupo vincou ainda que esta incerteza traduz-se numa dificuldade de refletir a totalidade do aumento do preço das matérias-primas, o que afeta as margens.

Assim, avizinha-se, "uma vez mais, um período desafiante para as nossas equipas e portfólio de marcas, no sentido da manutenção de volumes e quotas de mercado", refere a informação.

Além da KFC, o grupo Ibersol é dono de marcas como a Pizza Hut, Taco Bell, Pans & Company e Miit.

Na sessão desta quarta-feira da bolsa, as ações da Ibersol ficaram inalteradas em 7,04 euros.