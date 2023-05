Abreu Advogados faturou 41,7 milhões de euros em 2022, com crescimento de 10%

A Abreu Advogados fechou o ano 2022 com uma faturação de 41,7 milhões de euros, que corresponde a um crescimento de 10% face ao exercício anterior, ano em que a sociedade obteve um volume de negócios de 37,8 milhões de euros. Em comunicado de imprensa, é dito que o desempenho do escritório liderado por Inês Sequeira Mendes é resultado do reforço da “atividade a nível nacional e internacional, apesar da instabilidade causada pela guerra e pela elevada inflação”.

Não é comum as firmas de advocacia, em Portugal, divulgarem resultados e os dados disponíveis são, em regra, aferidos e publicados pela revista Iberian Lawyer. A ausência de critérios definidos comparáveis (como se os valores incluem ou não IVA) é a justificação dada pelos escritórios para não divulgarem os seus resultados, enquanto a informação da Iberian Lawyer costuma ser apontada como mera estimativa.

No caso da Abreu, que soma 30 anos de atividade e é um dos maiores escritórios de advogados do país, os 37,8 milhões de euros de faturação em 2021 batem com o valor avançado, em meados de 2022, pela revista, que apresentou os números sem IVA, revelando que, naquele ano, o Top 30 dos escritórios de advogados em Portugal faturou quase 518 milhões de euros – desempenho em que os líderes PLMJ, Vieira de Almeida e Morais Leitão terão contribuído com cerca de um terço deste total (176,8 milhões de euros), mas os dados não são, porém, confirmados pela maioria do sector.

Voltando à Abreu, para Inês Sequeira Mendes, sócia gerente da firma desde 2021 e advogada especialista em direito da concorrência, “é com grande satisfação que registamos mais um ano de crescimento e que nos reforçamos com uma das quatro principais sociedades de advogados independentes portuguesas”, lê-se na nota à comunicação social. Isto, faz notar a responsável, “apesar dos crescentes desafios do contexto nacional e mundial”. “Estes bons resultados são fruto do trabalho dedicado e inovador que as nossas equipas realizam todos os dias”, sinaliza ainda a sócia gerente.

Mais de 4 mil horas de trabalho pro bono

A transformação digital e a sustentabilidade “são dois dos eixos estruturantes da atuação” da Abreu, cujo foco é o “desenvolvimento de um serviço jurídico de excelência, adaptado aos novos desafios do mercado e sempre com o olhar no futuro”. Enquanto a área de sustentabilidade e responsabilidade social é assumida como um dos “pilares estratégicos” da firma, cuja equipa doou 3186 horas de serviços pro bono, num apoio a 22 associações no desenvolvimento dos seus projetos. A Abreu disponibilizou também mil horas, sem custos, para apoiar cidadãos e empresas ucranianas.

A sociedade conta com uma equipa de 348 pessoas, entre advogados (são 227) e equipas de gestão e persiste numa estratégia de internacionalização, com o mercado externo a representar 39% do total da faturação – em destaque estão os mercados europeu, africano e norte-americano. Além dos escritórios de Lisboa, Porto e Madeira (em parceria), a Abreu dinamiza uma rede internacional de escritórios em países de língua oficial portuguesa, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Macau – China, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste.

O aumento do negócio foi acompanhado por um acréscimo no número de colaboradores, com, por exemplo, as contratações do sócio Bruno Azevedo Rodrigues, que reforçou a equipa de projetos e financiamento estruturado, e das sócias Sónia Gemas Donário e Ana Grosso Alves, para as áreas de concorrência e artes e de contencioso e arbitragem, respetivamente. Em 2022 houve, igualmente, a promoção de três novos sócios: Diogo Pereira Duarte (área financeira), Hugo Teixeira (área comercial e de fusões e aquisições) e Maria Santa Martha (imobiliário), elevando o número de sócios para 40.