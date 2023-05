Media Capital disponível a estudar plataforma de 'streaming' liderada pela RTP

Por isso, "é preciso também começarmos a criar a sensibilidade do regulador que há aqui coisas a passarem-se que afetam o negócio e que há oportunidades que se não são um bocadinho consentidas, mesmo que não encaixem exatamente no figurino da lei, (daqui) a 20 anos vamos novamente estar a pagar", avisa o gestor.

"O telemóvel é o meio de comunicação social em si e, portanto, gostávamos que nos ouvissem, gostava que também aí, tal como na televisão digital terrestre [TDT], que alguém nos ouvisse e parece que vamos fazendo o 'business as usual', a continuidade do dia-a-dia, e isso mais tarde paga-se", avisa.

Depois, "com o beneplácito de toda a gente (...) do lado do setor dos media, pela natureza precária do setor, dissemos que sim senhor, ainda bem que vem dinheiro das infraestruturas aqui para dentro, mas agora de repente eles estão cá dentro e (...) são grandes", salienta Pedro Morais Leitão.

Isto porque não se entra no negócio do móvel a partir de Nova Iorque ou Pequim, sendo que "a atividade é regulada e é gerida por plataformas locais".

"Talvez mais importante do que isso, um esforço mais importante e que me parece mais produtivo" é o que diz respeito ao móvel, acrescenta, admitindo que é "mais fácil falar de 'streaming'" porque a Netflix está presente na casa dos consumidores de conteúdos televisivos.

Portanto, "se a RTP quiser liderar uma plataforma de 'streaming', estamos dispostos a estudar na condição de que a Plural vá produzir de forma relevante para essa plataforma", diz Pedro Morais Leitão, que insiste na importância do telemóvel no negócio das televisões.

"A Plural, obviamente, tem interesse em trabalhar para todas as plataformas de 'streaming'. Portanto, se a pergunta for [se] gostaríamos que a Plural participasse, contribuísse para uma plataforma de 'streaming nacional, a resposta é sim", afirma Pedro Morais Leitão, que cumpre um ano na liderança executiva da Media Capital em julho.

TDT “está morta”

O CEO da Media Capital diz ainda que a TDT "está morta" e propõe a renovação da licença apenas até quatro anos, acrescentando que é preciso encontrar forma de medir audiências no telemóvel.

"Estamos com dificuldade em enterrá-la", afirma Pedro Morais Leitão, referindo-se à Televisão Digital Terrestre (TDT), cuja licença foi atribuída à Meo/Altice Portugal em outubro de 2008 por 15 anos e cuja concessão termina este ano.

"Na minha opinião ela está morta", diz o presidente executivo (CEO) da dona da TVI e CNN Portugal, acrescentando que o enquadramento legal nesta área foi ficando desatualizado com o tempo.

Questionado sobre qual é a solução, Pedro Morais Leitão admite que, "tendo chegado a este ponto, obviamente não pode ser em janeiro de 2024 fazer cair a TDT". Mas "também não é alternativa" empurrar "com a barriga durante sete anos e daqui a sete anos alguém acordar e dizer que estamos na mesma situação em que estamos hoje", defende.

A proposta de Pedro Morais Leitão é renovar a licença da TDT por três ou quatro anos.

Isto porque "todas as dúvidas tecnológicas que existem sobre o próximo passo serão, em princípio, resolvidas nos próximos três ou quatro anos e, até lá, façamos um esforço sério" para encontrar uma solução, desafia o gestor.

Portugal tem fibra ótica, cabo, satélite para chegar às casas das pessoas "e estamos aqui a manter um sistema de estradas nacionais [TDT] que quem o paga são os privados", prossegue, referindo que a RTP também paga, mas que os privados contribuem para a empresa de media pública através da contribuição para o audiovisual (CAV).

O gestor participou no concurso da TDT de 2001, de 2008 e agora, em 2023, na consulta pública, conhecendo o "historial" da Televisão Digital Terrestre "como poucas pessoas" em Portugal.

"Agora, é exatamente por conhecer" que considera que "as pessoas que não sabem o suficiente" sobre o assunto "não estão a pensar o suficiente", diz.

"Começámos por ter televisões em sinal aberto" e "para fazer as televisões de sinal aberto privada tirámos as antenas que originalmente eram da RTP e entregámo-las a um operador de transmissão, na altura a Portugal Telecom", entretanto, era caro pelo que a TVI "foi a única" que decidiu montar a sua própria rede, a Reti.

Em parte, e "em resultado disso, em 1998, a TVI pediu a insolvência (...) pela necessidade de investimento que teve" esse projeto, recorda.

"A dita década dourada em que a TVI viveu tinha a sua própria rede de transmissão e fazia cobertura nacional com custos inferiores aos custos que paga agora", cobrindo "100% do país", aponta Pedro Morais Leitão.

A Media Capital percebe "perfeitamente o histórico todo" da TDT, que a Altice Portugal investiu na plataforma, "teve que pagar dinheiro por isto" e que, "obviamente", pretende ser ressarcida pelo investimento que fez. "Esse investimento foi feito na expectativa de uma licença de 15 anos, agora estamos a renová-la por mais sete" sem "ninguém pensar qual é o próximo passo", alerta.

Pedro Morais Leitão refere que trouxe o tema para o debate "dado que este parece ser um assunto menor para a Altice ou para a RTP" e "mais indiferente" para a SIC do que para a TVI.

"Para nós não é indiferente continuar a operar durante sete anos, não é indiferente", salienta.

A Media Capital já falou com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva sobre o assunto, referindo o gestor que "obviamente" que o governante "está atento" ao tema e ao número de pessoas que recebem os sete canais na plataforma gratuita (RTP1, SIC, TVI, AR TV, RTP3 e RTP Memória).

"Somo sensíveis a isso, a questão é o custo a que isso está a ser feito", prossegue.

"São 150 mil lares, que é o número para efeitos de receitas publicitárias que consideramos hoje" e "achamos que os oito milhões de euros que pagamos [o setor] anualmente chegam para pôr televisão por via digital em todas essas casas".

Quanto à medição de audiências, Pedro Morais Leitão diz que vê "oportunidades de melhoria".

A metodologia de medição de audiências é construída pela Comissão de Análise de Estudos de Meios que reúne anunciantes, agências e os meios.

"Tenta-se concertar as vontades de muitas pessoas, as opiniões de muitas pessoas num esforço hercúleo para que isto seja uma coisa pacífica e é verdade que normalmente quem perde vê sempre com mais cuidado os problemas da metodologia, que à partida normalmente todos conhecemos", refere, quando questionado sobre o tema.

Os acionistas que entraram na Media Capital vindos de fora do setor, prossegue, "foram surpreendidos por muitas dessas diferenças e, portanto, obviamente que fizeram o esforço de as corrigir tão rapidamente como possível, tendo aprendido nos últimos três anos que fazer a concertação" de todas as vontades "é complicado, demora tempo e às vezes exige umas posições de fundo com um bocadinho mais de força", refere.

Para Pedro Morais Leitão, uma oportunidade de melhoria de longo prazo tem a ver com "medir as audiências que agora estão nos telemóveis, nos 'tablets'".

Ou seja, "85% do tráfego dos nossos 'sites' está em telemóvel neste momento", refere, apontando que esta é uma tendência que se tem vindo a assistir.

"Acho que temos que arranjar uma maneira de medir", adianta, apontado que é uma oportunidade de longo prazo porque não há ainda "nenhuma solução imediata" para ser aplicada neste âmbito.