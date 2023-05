Espanha e Itália lideram crescimento da venda de carros na União Europeia

O mercado automóvel da União Europeia (UE) atingiu 3,5 milhões de automóveis nos primeiros quatro meses do ano, mais 17,8% do que no mesmo período de 2022, mas menos 22,8% que entre janeiro e abril de 2019, foi esta quarta-feira anunciado.

Os dados foram divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), que sublinha "a luta contínua do mercado automóvel da UE".

A ACEA também anunciou que os registos de carros novos na União Europeia atingiram 803.188 unidades vendidas em abril, mais 17,2% do que no mesmo mês de 2022 e com a quota dos elétricos a subir para 11,8%.

Espanha (com um crescimento de +33,7% das vendas) registou o maior aumento das vendas de automóveis novos nos primeiros quatro meses de 2023 entre os quatro principais mercados da UE, seguida da Itália (+26,9%), França (+16,7%) e Alemanha (+7,9%).

Por tipo de combustível, os automóveis a gasolina continuam a dominar com a maior quota de mercado, 38,2%, embora os automóveis elétricos tenham registado uma recuperação significativa de 9,1% para 11,8%.

Os híbridos representam agora 24,8% do mercado de automóveis novos da UE e os automóveis a gasóleo 14,7%.

Em particular, as matrículas na UE de automóveis novos elétricos em abril registaram um aumento significativo (+51,9%), atingindo 94.561 unidades. Isto representa uma quota de mercado de 11,8%, um aumento de quase três pontos percentuais face a abril de 2022.

Os veículos híbridos elétricos (VHE) também continuaram a crescer em abril, com um aumento de 22,7% nas vendas, para 199.407 unidades, ficando agora com uma quota de mercado de 24,8%.

Em contrapartida, as vendas de veículos híbridos 'plug-in' (PHEV) diminuíram em abril (-5,5%), com uma queda significativa na Alemanha (-45,7%), o maior mercado para este tipo de combustível.

Consequentemente, a quota de mercado global dos VEPI caiu para 7,4%.

As matrículas de automóveis novos a gasolina na UE tiveram outro mês forte em abril, com um aumento de 17,3% nas vendas, para 306.757 unidades.

Isto representa uma quota de mercado de 38,2%, a mesma que em abril de 2022.

Por último, o mercado de automóveis a gasóleo da UE manteve-se em abril (+0,03%), elevando os automóveis a gasóleo para 14,7 % da quota de mercado da UE, contra 17,2 % em abril de 2022.

A Associação dos Construtores Europeus de Automóveis representa os 14 principais fabricantes europeus de automóveis, carrinhas, camiões e autocarros: Grupo BMW, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, Grupo Iveco, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Grupo Renault, Toyota Motor Europe, Grupo Volkswagen e Grupo Volvo.