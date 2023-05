Lucro trimestral da Enel cai 27,7% para €1.034 milhões

O grupo energético italiano Enel teve um lucro de 1.034 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, menos 27,7% do que os 1.430 milhões que teve no mesmo período de 2022.

O resultado operacional bruto (Ebitda) foi de 5.500 milhões de euros, mais 21,8% do que no primeiro trimestre de 2022 e o resultado operacional líquido (Ebit) foi de 2.951 milhões de euros, mais 4,2%.

A empresa teve receitas de 26.414 milhões de euros, uma queda de 22,6% em relação ao ano anterior, o que justifica com "a diminuição progressiva dos preços da energia", dada a normalização do mercado.

Apesar do recuo nas receitas, a Enel aumentou o seu investimento para 2.873 milhões de euros, quando há um ano tinha investido 2.533 milhões.

O aumento do investimento ocorreu principalmente na Enel Green Power, a divisão de energias renováveis e Enel Grids, responsável pela digitalização da rede elétrica.

"Os extraordinários resultados obtidos pela Enel no primeiro trimestre de 2023 confirmam ainda mais a solidez do nosso modelo de negócio integrado que permitiu ao grupo enfrentar com êxito um início de década complexo", afirmou o presidente executivo da Enel, Francesco Starace.