Lucro da Pfizer cai 30% no primeiro trimestre com queda nas vendas de tratamentos para a covid-19

O lucro da Pfizer caiu 30% no primeiro trimestre de 2023 face ao período homólogo para os 5543 milhões de dólares (5042 milhões de euros ao câmbio atual), principalmente devido à queda nas vendas de tratamentos para a covid-19, anunciou esta terça-feira, 2 de maio, a farmacêutica norte-americana.



Há um ano, a Pfizer tinha lucrado 7864 milhões de euros (7153 milhões de euros) no trimestre.



As receitas caíram 29%, de 25.661 milhões de dólares no trimestre homólogo (23.341 milhões de euros) para os 18.282 milhões de dólares (16.629 milhões de euros) no primeiro trimestre de 2023.



Os tratamentos para a covid-19 Comirnaty (a vacina da Pfizer e da empresa alemã de biotecnologia BioNTech) e Paxlovid (medicamento antiviral) representaram 7,1 mil milhões de dólares (6,5 mil milhões de euros) em receitas no primeiro trimestre.



As vendas da vacina caíram 10 mil milhões de dólares (9,1 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, um recuo de 75%; ao passo que as receitas relativas à venda do medicamento usado contra o vírus da covid-19 cresceram 2,8 mil milhões de dólares (2,6 mil milhões de euros) face ao mesmo período de 2022.



Sem estes dois produtos, as receitas da Pfizer cresceram 5%, ou 563 milhões de dólares (512 milhões de euros).

Também para a queda dos resultados da Pfizer contribuiram negativamente efeitos cambiais na ordem dos 730 milhões de dólares (664 milhões de euros).

A farmacêutica reafirmou que prevê uma queda mediana de 31% das receitas operacionais para 2023 face ao ano anterior, devido à diminuição das receitas relativas aos tratamentos contra a covid-19.



A Comirnaty deverá significar receitas de 13,5 mil milhões de dólares (12,3 mil milhões de euros) no ano corrente, uma queda de 64% face a 2022.