Lucro da NOS no primeiro trimestre desce 15%

A operadora de telecomunicações NOS obteve no primeiro trimestre um resultado líquido de 34,9 milhões de euros, menos 15% do que o lucro alcançado no mesmo período do ano passado, revelou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As receitas de exploração da NOS de janeiro a março ascenderam a 381,4 milhões de euros, mais 2,2% do que em igual período do ano passado, ao passo que os custos operacionais recuaram 2,8%, para 207,9 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) melhorou 8,8%, para 173,5 milhões de euros, com a margem EBITDA a progredir também 2,8 pontos percentuais, para 45,5%.

No entanto, um aumento de 9,1% na rubrica de depreciações e amortizações acabou por penalizar as contas do primeiro trimestre, também afetadas por um agravamento dos custos financeiros da NOS.

A operadora de telecomunicações reportou ainda no primeiro trimestre um crescimento de 7,2% no número de subscritores móveis (para 5,81 milhões). A NOS ganhou também mais 6,3 mil contratos de banda larga fixa e 7,5 mil de televisão por subscrição.

A empresa aponta, aliás, um “forte arranque de 2023”, com “uma dinâmica de crescimento muito positiva” no seu negócio de telecomunicações.

O investimento da NOS no primeiro trimestre cifrou-se em 97 milhões de euros, menos 26% do que no período homólogo.