Sega compra dona do Angry Birds por 706 milhões de euros

A japonesa Sega, fabricante de videojogos como Sonic The Hedgehog, acordou comprar a finlandesa Rovio, dona do conhecido jogo Angry Birds, numa oferta avaliada em 706 milhões de euros, comunicaram as duas empresas ao mercado esta segunda-feira.

A Sega irá oferecer aos acionistas da Rovio uma contrapartida de 9,25 euros por ação, de acordo com o comunicado conjunto desta segunda-feira. Representa um prémio de 19% face à cotação da Rovio na passada sexta-feira.

No mesmo documento as empresas indicam que a oferta já tem assegurada a aceitação de acionistas da Rovio com participações de 49,1% na empresa finlandesa.

O presidente da Sega, Haruki Satomi, realçou que “no mercado global de jogos, em crescimento acelerado, o mercado de jogos em suportes móveis tem um potencial especialmente elevado, e tem sido um objetivo de longo prazo da Sega acelerar a sua expansão nesta área”.

“Estou confiante de que, através da combinação das marcas, personagens e fãs das duas empresas, bem como da cultura empresarial e funcionalidades, haverá sinergias significativas para o futuro”, acrescentou o mesmo responsável.

Os jogos da Rovio já foram descarregados 5 mil milhões de vezes, sendo os seus principais mercados a Europa e os Estados Unidos da América. Do lado da Sega, esta aquisição faz parte de um plano para investir até 1,7 mil milhões de euros em expansão no quinquénio até 2026.